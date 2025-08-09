Vamos, que vendemos.

Vamos.

Y tenemos.

Como las 04:00 en la.

Me levanto a cambiarle su pañal y a seguirla checando.

Y ya estaba bañada de sangre.

¿A quien se le hizo ese altar?

Al padre de mi hija.

Y ahí es por qué les hicimos ese altar.

¿Por qué se fueron al cielo?

Se murieron.

El día que María Fernanda estaba tendida, yo le juré que eso no se iba a quedar.

Así que íbamos a saber cuáles eran las causas de su muerte y que ningún niño más se va seguir muriendo de su fermedad.

En la cantera.

Que ha habido cinco decesos y no solo en niñas menores de 1 años, sino también en adultos.

El agua se mueve a lo largo de cientos o miles de años.

Tomamos algunas muestras d carbono 13 14 en los acuíferos y nos sorprendió el hecho de que las edades fueron de 5000 a 35000 años.

En este caso, es una agua muy antigua que ingresó al acuífero en la Era de hielo.

¿Qué nos está diciendo?

Que el agua joven, el agua que se renovaba en ciclos cortos.

Ya no la acabamos.

Estamos utilizando agua fósil.

Agua que no es renovable.

El estado Guanajuato es uno de los estados que tienen mayor problema de sobreexplotación, pero no podemos llegar con la población agrícola diciéndole a ellos que dejen de utilizar agua.

Yo le he informado en el Poblado la cantera, pues al parecer se registran altos niveles de radiactividad.

¿La gente le echa la culpa a, por ejemplo ustedes que es el comité?

O sea, desgraciadamente así es.

SE En un momento en que te sientes justa, siempre que estés.

¿En qué momento?

Pues.

¿Se puede o no se puede tomar el agua?

¿Se puede tomar el vaso de agua?

Se muere.