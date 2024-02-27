Skip to Main Content
Velvet

The Night of the Pins

Season 2 Episode 1 | 1h 16m 51sVideo has Closed Captions

Alberto is back from his honeymoon and excited to return to the store.

01/31/2025 | Expires 01/01/2029 | Rating TV-MA

FromWalter Presents

Alberto is back from his honeymoon in Rome and excited to return to the store. Ana has a handsome new suitor. Blanca and Max are struggling with their emotions.

01/31/2025 | Expires 01/01/2029 | Rating TV-MA

FromWalter Presents

How to Watch Velvet

Velvet is available to stream on pbs.org and the free PBS App, available on iPhone, Apple TV, Android TV, Android smartphones, Amazon Fire TV, Amazon Fire Tablet, Roku, Samsung Smart TV, and Vizio.

